رجل يُعذب نساء بالصدمات الكهربائية بعد أن أوهمهن بأنه طبيب

برلين(صدى):

أصدرت محكمة في مدينة ميونيخ الألمانية كما بسجن رجل لمدة 13 عاما، بعدما أوهم عشرات النساء والفتيات الصغيرات بأنه طبيب.

وكان الطبيب يقنع النساء للخضوع لتجاربه حول تحفيز استثارة الرغبة الجنسية من القدم عبر الصدمات الكهربائية.

وأمرت المحكمة بإيداع ديفيد جي في معهد أمني للطب النفسي لمدة 11 عاما، بعدما تبيّن أنه يعاني شكلا من أشكال مرض التوحد والذي يُعد المصاب به مسؤولا عن أفعاله.

وكان المتهم يعد ضحاياه بدفع أكثر من 2500 جنيه إسترليني للمشاركة في تجاربه.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أن القاضي توماس بولت 52 عاما، اعتبر سلوك الجاني سمة من سمات السادية والتي تنطوي على إرضاء الرغبة الجنسية.