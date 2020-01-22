بالفيديو.. «مسامير» وسط الطريق كادت أن تقتل مواطن أثناء القيادة

عادل الحربي(صدى):

وثق مواطن فيديو لمسامير وضعتها إحدى شركات الصيانة بالخطأ في منتصف الطريق كادت أن تودي بحياته.

وأظهر الفيديو مجموعة من المسامير في منتصف أحد الطرق بالمملكة، بينما ناشد المواطن بضرورة إزالة تلك المسامير الممتدة بطول أكثر من 2 كيلومتر على الطريق، تفادياً للحوادث والتسبب في أذى المركبات.

وقال المواطن إن المسامير كادت أن تودي بحياته وتتسبب في حادث له أثناء قيادة سيارته.

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=0n4EcArzPGc&feature=emb_logo