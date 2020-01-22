المرور يكافئ السائقين الملتزمين بـ 10 سيارات

علي القحطاني(صدى):

قامت الإدارة العامة للمرور بتقديم مكافآت مالية وشهادات تقديرية لعدد من قائدي المركبات الملتزمين بتطبيق القواعد المرورية أثناء قيادتهم على الطريق، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لسلامة الطرق.

ونشرت الإدارة فيديو يوثق تتبع فريق من حملة “خلك 80” لعدد من المركبات في شوارع العاصمة الرياض ورصد التزام قائديها بالقواعد المرورية.

وقام فريق الحملة بإيقاف اثنين من الملتزمين في القيادة وشكرهما؛ ومنح كل منهما 1000 ريال كمكافأة، وشهادة تقديرية مقدمه من مدير عام المرور.

وقال فريق الحملة إن هناك 10 سيارات “كيا” من شركة الجبر ستقدم كجوائز ضمن هذه “حملة 80” والتي تهدف لتعزيز السلامة المرورية على طرق المملكة.