بالصور.. سخرية من حذاء وزير المالية اللبناني والوزيرات بالحكومة الجديدة

بيروت(صدى):

أثارت صورة الوزيرات الست في الحكومة اللبنانية الجديدة، اليوم الأربعاء، السخرية والجدل، كما نالت صورة تظهر حذاء وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، حظًا وافرًا من تلك السخرية والجدل.

وأوضحت الصورة التذكارية الرسمية لحكومة حسان دياب اللبنانية، التي تم تشكيلها مساء أمس الثلاثاء، وزير المالية وقد لبس حذاء رياضياً أسود اللون؛ مثيرًا للجدل.

وكانت الحكومة اللبنانية الجديدة قد عقدت اجتماعها للمرة الأولى، اليوم الأربعاء، في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، بعدما تلقت رسالة دعم من الأمم المتحدة.