أودي Q3 2020 الجديدة كليا تصل إلى المملكة بمميزات ومواصفات عديدة

جدة(صدى):

وصلت اودي Q3 2020 الجديدة كلياً إلى المملكة عبر الوكيل ساماكو بتقنيات متقدمة ومقصورة فاخرة، إلى جانب تصميمها الشبابي الجذاب.

وحصلت الـSUV المدمجة على تغيير كبير مقارنة بحجمها السابق، حيث استبدلت منصة جولف Mk5 بمنصة MQB الجديدة المرنة، وهو ما جعلها أكثر ارتفاعاً بفارق 38 ملم وأطول 96 ملم وأعرض 25 ملم.

وتظهر هوية اودي الجديدة، مع مصابيح LED الأمامية مع شبك أسود كبير ومصد خلفي عريض يكون باللون الأسود بفئة بلاك ايديشن الأعلى، إضافة لأغطية مرايا سوداء وسقف بانورامي زجاجي، إضافة إلى مصابيح خلفية ذات إضاءة متتابعة مميزة وحقيبة أمتعة يمكنها فتحها وغلقها كهربائياً بلمسة واحدة مع عجلات 17 إلى 19 إنش حسب الفئة.

كما تميزت بتوفير مساحة أكبر للركاب بشكل مريح تماماً بفضل المقاعد المناسبة للقيادة مسافات طويلة، إضافة لوجود تجويفات بالمقاعد الأمامية من الخلف والسقف لأجل توفير أكبر مساحة ممكنة لركاب الصف الخلفي دون أي مشاكل.

تضم المقصورة شاشة عدادات 8 إنش بجانب شاشة لمس نظام MMI للترفيه المعلوماتي بقياس 10.1 إنش بجوار بعضهمها البعض، مع دعم شاشة العدادات الرقمية للكثير من الخيارات والإعدادات التي تسمح للسائق بالتحكم بمختلف أنظمة السيارة.

وتبدأ من 170,500 ريال لفئة أدفانسد، في حين أن فئة بلاك ايديشن الأعلى تأتي بسعر 189,500 ريال، وتعد هذه الأسعار شاملة الضرائب ونهائية قبل تكاليف التأمين.