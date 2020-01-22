هاشم عبده: أحمد عيد السبب في عدم صعود نادي التسامي للدوري الممتاز

نواف السالم(صدى):

أكد عضو مجلس الشورى والكاتب الصحفي الدكتور هاشم عبده هاشم، على أن رئيس اتحاد كرة القدم الأسبق وحارس الأهلي السابق أحمد عيد، مسؤول عن عدم صعود فريق التسامي إلى الدوري الممتاز.

وقال الدكتور هاشم عبر حسابه على موقع “تويتر” إنه كان في وقت سابق مشرفاً على نادي التسامي بمحافظة خليص والذي كان منافساً قوياً لنادي رضوى من جدة، والنصر من الرياض قبل صعوده للدرجة الأولى.

وأضاف: “لعل أحمد يذكر أن انتقاله من التسامي للأهلي كحارس مقاتل كان السبب في عدم صعودنا إلى الدرجة الاولى (الممتاز الآن) سامحه الله”.