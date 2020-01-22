نانسي عجرم تتجاهل «قضية القتل» وتعلن عن حفلها الجديد

بيروت(صدى):

تستعد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، لإحياء أول حفل غنائي بعد أزمة مقتل الشاب السوري محمد الموسى على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم في منزلهما في لبنان.

وسيكون حفل نانسى عجرم القادم في مصر، يوم الـ 28 من فبراير المقبل، بمناسبة عيد الحب، بالإضافة إلى حفل آخر يوم الـ 2 من أبريل في مدينة جدة؛ فيما انتشرت أنباء عن انسحابها من برنامج اكتشاف المواهب “ذا فويس كيدز”، بسبب مرورها بأزمة نفسية عقب الحادث.

ونفت إدارة قنوات الـ mbc انسحاب نانسي من البرنامج قائلة أنها ستصور في الـ 24 من فبراير المقبل، الحلقة النصف نهائية، وفي الـ 7 من مارس الحلقة النهائية؛ فيما أكد مدير أعمالها جيجي لامارا على عودة حياة نانسي لطبيعتها، لافتًا إلى أنها تستعد لطرح أغنية ” سينجل ” نهاية يناير الجاري.