فوائد الجرجير للشعر وفروة الرأس

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يؤكد خبراء التغذية أن تناول الجرجير يعود على الجسم بفوائد صحية عديدة، لأنه غني بالعناصر الغذائية الضرورية للجسم، فضلاً عن أن لونه الأخضر يمنح المائدة مظهراً لافتاً وساحراً.

ومن بين أهم الفوائد الصحية التي لا حصر لها للجرجير يشير خبراء التغذية للفوائد التالية:

الحفاظ على رطوبة فروة الرأس ومنع جفافه وتشكل القشرة، كما أن احتواءه على الزنك والكبريت يمنع العدوى البكتيرية في الرأس.

يحتوي على كميات عالية من الألياف، فإن الجرجير يسهم في تخفيف الوزن، كونه يمنح إحساساً بالشبع لفترات طويلة بعد تناوله.

كما يحتوي على مضادات الأكسدة لذلك يساعد الجسم في مكافحة السرطان.

يمنح الجلد نضارة وحيوية، ما يحافظ على صحته.

لوجود الكبريت في الجرجير فإنه يقي الشريان التاجي ويقوي عضلة الجلد.

يقي من الإصابة بنزلات البرد، ويعالج أعراض الرشح والزكام.

يعزز الجرجير المناعة، ويعمل كمضاد للعدوات الفيروسية والبكتيرية.

يحافظ على صحة العيون والجفون.

يساعد في عملية الهضم.

ويحتوي على الحديد وفيتامين “ج” الذي يساعد على امتصاص الحديد، فإن الجرجير يقي من الإصابة بفقر الدم “الأنيميا”.