سفير قطري ينصب على عمال نيباليين

نايف السالم(صدى):

فضح موقع ” ميدل إيست ” تورط السفير القطري في دولة نيبال في عمليات احتيال على عمال وافدين في قطر؟

وجمع السفير القطري ملايين الدولارات من عمليات مشبوهة لتوظيف العمالة في قطر؛ حيث احتال على 600 عامل نيبالي دفع كل منهم للسفير يوسف بن محمد الهيل 9 آلاف دولار، أي أكثر من 5 ملايين دولار؛ وذلك للالتحاق بعمل في قطر.

واتفق السفير مع شركة لتشغيل العمال في نيبال، تدعى (سكاي لخدمات ما وراء البحار (SkyOverseas Services؛ إذ تعرض الشركة على العمال راتبًا شهريًّا قدره 400 دولار؛ ليكتشفوا لاحقًا بعد السفر للإمارة الخليجية أن الراتب الفعلي لا يتجاوز 100 دولار.