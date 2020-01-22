رئيس هيئة الرياضة يهنئ القيادة والشعب بتأهل الأخضر لأولمبياد طوكيو 2020

محمد السعران(صدى):

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة تأهل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لمنافسات أولمبياد طوكيو 2020، والوصول للمباراة النهائية لبطولة كأس آسيا المقامة حالياً في العاصمة التايلندية بانكوك، بعد فوزه في المباراة التي جمعته بمنتخب أوزبكستان في الدور نصف نهائي من البطولة بنتيجة هدف دون مقابل.

وقال سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة: “أهنئ مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله، بهذا الإنجاز الذي حققه أبطالنا بالوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020، المقرون بالوصول للمباراة النهائية على كأس آسيا، وهو نتاج ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم ورعاية واهتمام من قيادتنا التي هيأت كل ما يحقق النجاح والانتصار والمنجزات لهذا الوطن العظيم”.

وأضاف سموه : “أهنئ الشعب السعودي وكافة الرياضيين، ومنسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم على هذا التأهل والمنجز الكبير الذي حققه أبطالنا في هذا اليوم.. رجال الأخضر بقيادة المدرب الوطني المتميز الكابتن القدير سعد الشهري قدموا في هذه البطولة وفي مباراة اليوم على وجه الخصوص مستوى كبيراً وروحاً معنوياً عالية أكدوا فيها علو الكرة السعودية، وامتلاكها لنجوم مميزين ومدربين سعوديين على مستوى عالٍ من الكفاءة الفنية قادرين على تخطي كل الظروف والصعاب وتحقيق أكبر المنجزات لوطنهم، وأتمنى لهم كل التوفيق في الخطوة الأخيرة وعدم الاكتفاء بهذا المنجز بل ومواصلة الجهد والعمل لتحقيق لقب البطولة الآسيوية بإذن الله تعالى”.

وكان سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد أجرى اتصالاً هاتفياً بالأستاذ ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم هنأه خلالها بهذا الفوز الكبير والوصول لأولمبياد طوكيو 2020، مقدماً شكره وتقديره لكافة الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين الأبطال على الجهد الكبير الذي بذلوه في سبيل تحقيق هذا المنجز الكبير والوصول لنهائي القارة.