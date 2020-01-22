«اليامي» على موعد مع جائزة الأفضل بكأس آسيا بعد تسجيله رقما مميزا

نواف السالم(صدى):

سجل حارس مرمى الأخضر الأولمبي تحت 23 سنة، رقما مميزا جديدة في كأس أسيا مما يجعله على موعد مع الفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في كأس أسيا تحت 23 سنة.

ونجح اليامي “22 عاما” في الحفاظ على نظافة شباكه في 4 مباريات متتالية من مجموع 5 مواجهات، ليتصدر قائمة ترتيب حراس المرمى المشاركين في البطولة، كأكثر الحراس حفاظاً على نظافة الشباك.

وحافظ “اليامي” على شباكه نظيفه خلال 394 دقيقة، إذ لم تهتز شباكه إلا مرة واحد، وكانت في المباراة الأولى أمام اليابان ضمن دور المجموعات، وجاء الهدف عن طريق الياباني ريوتارو ميشينو في الدقيقة 56.

ويتفوق حارس الأخضر بفارق مباراتين عن أقرب منافسيه، ويمكن أن يزيد الرقم إذ ما حافظ على نظافة شباكه في نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً.

وتأهل الأخضر إلى أولمبياد طوكيو 2020، عقب فوزه على أوزبكستان بهدف دون مقابل.