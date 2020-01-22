بالصور.. إنطلاق ملتقى مكة العلمي 19 بـ ثلاث جلسات

حسين العلي(صدى):

بدأت صباح هذا اليوم الأربعاء في قاعة الملك عبدالعزيز في جامعة أم القرى بمكة المكرمة فعاليات ملتقى مكة العلمي التاسع عشر الذي تنظمه الجمعية التاريخية السعودية بمكة المكرمة .

وانطلقت من خلال الفعاليات الجلسات العلمية للملتقى والتي اعتمدت على ثلاث جلسات كالتالي:

-الجلسة الأولى: تم عرض ٦ أبحاث، وترأس الجلسة معالي الدكتور/ خليل إبراهيم الخليل مدير جامعة حائل.

– الجلسة الثانية: تم عرض ٦ أبحاث، وترأس الجلسة سعادة الدكتورة/ هالة بنت ذياب المطيري نائبة المشرف على الجمعية التاريخية السعودية بفرع منطقة مكّة المكرّمة.

– الجلسة الثالثة: كانت برئاسة معالي الدكتور/ إسماعيل بن محمّد البشري -مدير جامعة الجوف سابقاً-، وعرضت أيضاً ٦ أبحاث خلال الجلسة.

وقد كان هنالك حضور مكثف من عدد كبير من المهتمين بتاريخ مكة وأساتذة الجامعة .

الجدير بالإشارة أن مراسم حفل الافتتاح للملتقى ستكون اليوم عند الساعة الواحدة والنصف والذي يحوي عدد من الفقرات وكذلك افتتاح المعرض التشكيلي المصاحب لفعاليات الملتقى .