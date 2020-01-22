بالصور.. إنطلاق ملتقى مكة العلمي 19 بـ ثلاث جلسات
بدأت صباح هذا اليوم الأربعاء في قاعة الملك عبدالعزيز في جامعة أم القرى بمكة المكرمة فعاليات ملتقى مكة العلمي التاسع عشر الذي تنظمه الجمعية التاريخية السعودية بمكة المكرمة .
وانطلقت من خلال الفعاليات الجلسات العلمية للملتقى والتي اعتمدت على ثلاث جلسات كالتالي:
-الجلسة الأولى: تم عرض ٦ أبحاث، وترأس الجلسة معالي الدكتور/ خليل إبراهيم الخليل مدير جامعة حائل.
– الجلسة الثانية: تم عرض ٦ أبحاث، وترأس الجلسة سعادة الدكتورة/ هالة بنت ذياب المطيري نائبة المشرف على الجمعية التاريخية السعودية بفرع منطقة مكّة المكرّمة.
– الجلسة الثالثة: كانت برئاسة معالي الدكتور/ إسماعيل بن محمّد البشري -مدير جامعة الجوف سابقاً-، وعرضت أيضاً ٦ أبحاث خلال الجلسة.
وقد كان هنالك حضور مكثف من عدد كبير من المهتمين بتاريخ مكة وأساتذة الجامعة .
الجدير بالإشارة أن مراسم حفل الافتتاح للملتقى ستكون اليوم عند الساعة الواحدة والنصف والذي يحوي عدد من الفقرات وكذلك افتتاح المعرض التشكيلي المصاحب لفعاليات الملتقى .
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