بعد تغيبه في ظروف غامضة.. العثور على يحيى القحطاني «مفقود أبها»

أبها(صدى):

كشفت أسرة مفقود أبها عن العثور عليه بعد أن تغيب قبل عدة أيام وانقطع تواصله معه.

وقال المواطن “منعر القحطاني ” شقيق المتغيب ” يحيى القحطاني” إنه تم العثور على شقيقة وهو بصحة جيدة.

وعن سبب التغيب قال إن هاتفه كان قد سرق وهو السبب في عدم التواصل معهم.

جدير بالذكر أن المفقود “يحيى” تغيَّب عن عمله بأبها، ولم يتواصل مع ذويه بتهامة قحطان، وكان آخر تواصل بينه وبين والدته ليلة الجمعة الماضية.