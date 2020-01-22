عدادت الكهرباء الذكية ومدى تأثيرها على سلوك المستخدمين

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن تركيب 10 ملايين عداد ذكي مجانًا في المنازل مطلع فبراير المقبل، كأحد المشاريع الوطنية الضخمة نحو التحول الرقمي؛ آملة من تلك الخطوة أن تساهم في تغيير السلوك الاستهلاكي.

وبالنظر إلى مهام التقنية الجديدة؛ فإنها بالتأكيد تعمل على ترشيد الاستهلاك؛ لأن العداد الذكي الذي يرسل ويقيس استهلاك الطاقة الكهربائية لحظيًّا، له أكثر من 9 فوائد حسب ما أعلنت عنه الشركة، مثل: (الموثوقية العالية، التحكم عن بُعد في تشغيل الخدمة، التنبيه في حال زاد الاستهلاك عن المعدل، التحكم في مقدار التعرفة بناء على ساعة الاستهلاك كساعات الذروة اليومية مثلًا، والدفع المسبق)، كما سيكون هناك تطبيق على الهاتف الذكي مرتبط بالعداد، يمكنه معرفة تفاصيل الاستهلاك للطاقة الكهربائية والتكلفة المستحقة، كما سيتمكن المشترك من خلال التطبيق من معرفة الاستهلاك خلال أي فترة زمنية، كما يمكن معرفة الفترات التي يزداد فيها استهلاك الكهرباء في المنزل، والذي سيساعد بترشيد الطاقة خلال أوقات الذروة، ويمكن للتطبيق أن ينبه المشترك في حال بلغت التكلفة الحد الأعلى أو في حال زاد الاستهلاك عن المعدل.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه التقنية الذكية إيجابيًّا في سلوكنا في التعامل مع الطاقة، ومن ثم ستسهم في تقليل استهلاك الطاقة في المنزل، لنرى تغيرًا تدريجيًّا بالسلوك والثقافة الترشيدية للأفضل؛ مما يعود على الوطن والمواطن بخير وفائدة.