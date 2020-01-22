مستشفى الملك خالد يستقبل 357 ألف مستفيد لعام 2019

سعيد العجل(صدى):

استقبل مستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن 357,865 ، مراجعاً لعام 2019 ، إذ بلغ عدد مراجعي أقسام الطوارئ 236,782 مراجعًا، ليصل عدد مراجعي العيادات الخارجية 112,031 ، وبلغ عدد المنومين في الأقسام الداخلية 7654 حالة .

ووصل عدد العمليات الكبرى والصغرى 1,398 عملية ، حيث قدم كافة الخدمات العلاجية والتأهيلية والتشخيصية ونفذ العديد من المبادرات التوعوية والتثقيفية لرفع الوعي الصحي وتزويد الأفراد بالمعلومات ونشر المفاهيم الصحية السليمة بين أفراد المجتمع.

وتحرص صحة حفرالباطن على نشر المفاهيم الصحية لرفع المعدل الصحي لدى أفراد المجتمع.