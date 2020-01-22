الأمير فيصل بن خالد يتفقد سير العمل بمكتب الضمان الاجتماعي

فاطمه الرويلي(صدى):

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، سير العمل بمكتب الضمان الاجتماعي في المنطقة .

وكان في استقبال سموه مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة النوري بن علي العنزي وعدد من المسؤولين .

وتجول سموه في صالة استقبال المستفيدين، واستمع إلى شرح مفصل عن أبرز الخدمات التي تقدم للمستفيدين، كما التقى سموه عدداً من المستفيدين واستمع لاحتياجاتهم، موجهاً بالعمل على تلبيتها عبر منظومة الضمان الاجتماعي.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية تفعيل (برامج التمكين) التي تُعنى بتوظيف أبناء الضمان الاجتماعي في الشركات المتعاقدة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وموجهاً سموه إدارة الضمان بعقد اللقاءات الوظيفية مع شركات القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي الباحثين والباحثات عن العمل، للتواصل المباشر مع الشركات وإجراء المقابلات والتقديم على الوظائف الشاغرة لديها، لمساعدة المستفيدين القادرين على العمل أو ابناءهم لتحويلهم إلى منتجين ومستقلين ماديًا، من خلال التدريب والتأهيل واندماجهم في سوق العمل.

وأشار سموه إلى أن الدولة رعاها الله تعمل لخدمة جميع المواطنين على الوجه الأمثل وبجميع المجالات التنموية والخدمية وتمكينهم من العلم وأسباب النجاح، ومن ذلك فئة مستفيدي الضمان الاجتماعي ، مشدداً سموه على ضرورة تنفيذ برامج نقل هذه الأسر من الرعوية إلى التنموية ، منوهاً سموه بحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على تحقيق تطلعات المواطنين كافة بمن فيهم الفئات الضمانية، وتلبية احتياجاتهم، مؤكداً ما تسعى إليه الدولة – أيدها الله – من خلال رؤية المملكة 2030، لتحويل طاقات الفئات المستفيدة من برامج الدعم والرعاية إلى طاقات منتجة، لتسهم في دفع عجلة التنمية .