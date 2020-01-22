دراسة: تأثيرات خطيرة لابتعاد الأب عن أولاده
يقع كثير من المطلقين في خطأ كارثي، حين يقطعون العلاقة بشكل كلي أو جزئي مع أبنائهم.
حيث خلُص باحثون، إلى أن صحة الأطفال النفسية والجسدية، تتعرض لهزات وتأثيرات خطيرة بسبب الطلاق وانقطاع التواصل مع الأب.
وحسب صحيفة “تسايت” الألمانية، كشفت نتائج دراسة أجرتها جامعة بيرجن في النرويج، أن الطلاق قد يتسبب في حالات القلق والاكتئاب والمشاكل العاطفية أو الإجهاد والتأثيرات الجسدية كاضطرابات المعدة والصداع.
كما ربط الباحثون بين غياب التواصل بين الأطفال والأولاد مع الأب وبين صحة الأطفال، وأوضح الباحثون من جامعة بيرجن، أن معظم المشاكل الصحية التي يعاني منها الأطفال ناتجة عن فقدانهم الاتصال بأبيهم أو الذين وجدوا صعوبة في التحدث إليه بعد الطلاق؛ حسب إذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله”.
وينصح الخبراء المطلقين بالعمل على تجاوز الخلافات بينهما ومراعاة الحالة الصحية والنفسية للأبناء.
كما يحذّرون الأم والأب من محاولة تشويه صورة الطرف الآخر وإظهاره كشخص سيئ، أو استغلال الأطفال لتصفية الحسابات بين المطلقين وحرمان الأولاد من الأب أو الأم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53797 ] نشر منذ 39 دقيقة
لافي تأثير ولاشي
الصغير يكبر وينسى
هذا أحنا اغلبنا عشنا بدون أب أو أم
أنا يامحاكيكم منعزل تماما من طفولتي
ومافيني الا العافية
كان زمان[ عدد التعليقات: 4317 ] نشر منذ 34 دقيقة
هههههههههههههههههههههه
القرني………. قاآآآآهرهم 😎👍[ عدد التعليقات: 53797 ] نشر منذ 17 دقيقة
طُرفة تربوية 📍😁
مدرس إبتدائي لمادة العلوم يقول : مره جاني طالب في الصف الثاني الإبتدائي يبكي ، سألته إيش فيك ؟ قال لي عندي 5 ريال وضاعت .
كسر خاطري وعطيته 5 ريال من عندي
وراح للصف وهو فرحان ويقول لقيته لقيته
سألوه الطلاب وين لقيته قال لهم مدرس العلوم كان سارقها
☺
ما الحل بمثل هذه المواقف ؟😂😂😂😂😂😂