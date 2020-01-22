«العامة للمنافسة» تصدر عددا من القرارات المهمة

الرياض(صدى):

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة اليوم الاربعاء، عدداً من قرارات تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة ، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن قيام عدد من المنشآت في قطاع (المقاولات) بالتواطؤ في عدد من المنافسات الحكومية.

كما إتخذ المجلس قراراً بشأن الإجراءات المتخذة لإزالة مخالفة إحدى الشركات العاملة في قطاع (الإنتاج الصوتي والمرئي).

ووافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في (الاستشارات) بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التواطؤ في العطاءات المقدمة لعدد من الجهات الحكومية.