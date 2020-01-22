الأمير مشعل بن ماجد يناقش أمانة جدة المشاريع ونظام بلدي 940

جدة(صدى):

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة اليوم الأربعاء بمعالي أمين المحافظة الاستاذ صالح بن علي التركي بحضور عدد من مسؤولي الأمانة وذلك لمناقشة أهم المشاريع المعتمدة لأمانة جدة واستعراض مؤشرات “نظام بلدي 940 .

حيث نوّه التركي للإهتمام والدعم الذي تحظى به المحافظة من لدن القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشيداً معاليه بما اتخذته الدولة من خطوات متسارعة من شأنها تحقيق تنمية شاملة وفق الرؤية وتوفير كافة سبل الراحة للمواطن.

وخلال الاجتماع قدّم معالي أمين جدة لسموه عرضا عن المشاريع المعتمدة للعام الحالي والمنصرم ومنها تنفيذ جسور وتقاطعات حيوية لربط المحور الشرقي بشبكة الطرق الرئيسية ، تطوير طريق النزهة الحيوي ، تطوير كورنيش أبحر ، تنفيذ ثلاث حدائق نوعية جنوب وشرق وشمال شرق المحافظة ، تطوير مداخل المحافظة بالاضافة لتحسين الانارة وسفلتة وأرصفة الشوارع بمختلف أجزاء جدة.

كما اطّلع سموه على نماذج من مشاريع تصريف مياه الامطار مما سيكون لذلك الأثر في تحسين وتطوير المحافظة.

كما استعرض الاجتماع العمل على عدد من الخدمات والبرامج ومنها : نزع الملكيات، الدراسات ، النظافة ، الطرق ، محطات وشبكات تصريف المياه ، الكورنيش والواجهة البحرية ، المختبرات ، المكافحة الشاملة والاستكشاف الحشري.

فيما اطّلع سموه على تقرير مؤشرات قنوات خدمة بلدي 940 وما يقوم به من تسجيل البلاغات المتعلقة بالخدمات البلدية ومن ثم توجيهها مباشرة إلى الفرق المختصة في البلديات الفرعية و الإدارات التنفيذية والتي بدورها تقوم بزيارة المواقع ميدانياً والكشف عنها وتسجيل الإفادات والمحاضر والإجراءات في النظام ومتابعتها إلى أن يتم معالجتها وإغلاقها مع سعي الإدارة المختصة على ضمــان جــودة مباشرة البلاغات مــن خــلال الفحــص والاختبــار والتحليــل العشــوائي لعينــات مــن البلاغــات والتأكــد مــن ســلامة الإجــراءات المطبقــة وجــودة عمليــات الإغــلاق وتســديد البلاغــات.

وفي ختام الاجتماع ، شدّد سمو الأمير مشعل بن ماجد على أهمية تجويد الخدمات البلدية تحقيقا للأهداف المنشودة.