«الشهري» بعد التأهل لأولمبياد طوكيو: الآن علينا القتال

ماجد محمد(صدى):

أعرب مدرب الأخضر تحت 23 عاما سعد الشهري، اليوم الأربعاء، عن سعادته بتأهل المنتخب إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وقال ” الشهري” عقب المباراة : التأهل إلى الأولمبياد هو الخطوة الأولى، لكن الآن علينا القتال من أجل تحقيق الكأس، نريد أن نعيدها إلى بلادنا.

ونجح الأخضر تحت 23 عاما في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، بعد الفوز على نظيرة الأوزبكستانى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما ظهر اليوم الأربعاء، على ملعب راجامانجالا فى العاصمة التايلاندية بانكوكف، فى نصف نهائى كاس آسيا.