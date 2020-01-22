تقنية المعلومات بجامعة الملك خالد تنظم فعالية Global Game Jam

محمد بن طحيطح(صدى):

تنظم جامعة الملك خالد ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات فعاليةGlobal Game Jam وذلك يوم الخميس الـ 30 من شهر يناير الحالي، ولمدة 3 أيام، بقاعة التدريب في الإدارة العامة لتقنية المعلومات.

وتُعد فعالية Global Game Jam أكبر حدث عالمي في تطوير وصناعة الألعاب الإلكترونية واستكشاف القدرات وجمع المهتمين بهذا المجال، وتقام تزامنيًّا في جميع أنحاء العالم لتوطين ودعم هذه القدرات الرقمية.

وتجمع الفعالية المهتمين في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية من الجنسين والذين تجاوزت أعمارهم 16 عامًا لتبادل التجارب والتعبير عن مهاراتهم بطرق إبداعية عالمية واستكشاف عملية تطوير الألعاب سواء البرمجة أم التصميم التكراري أم التعبير الفني.

وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات الدكتور محمد الصقر أن إقامة مثل هذه الفعاليات تهدف إلى التعرف على مجتمع صناعة الألعاب والتدريب وعمل مشاريع مختلفة في هذا المجال بالإضافة إلى تكوين صداقات عملية لديها تحدٍّ فكري لاستكشاف أدوات تكنولوجية جديدة، ومحاولة القيام بأدوار إبداعية في التطوير والتصميم واختبار المهارات اللازمة لصناعة ألعاب جديدة.