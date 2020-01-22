بالفيديو.. الأولمبي يحتفل بالتأهل إلى «طوكيو» بالرقص في غرفة خلع الملابس

ماجد محمد(صدى):

احتفل المنتخب الأولمبي تحت 23 عامًا بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز عل نظيره أوزبكستان بهدف مقابل لا شيء.

ونشرت القناة “الرياضية” السعودية فيديو لاحتفالات اللاعبين في غرفة خلع الملابس بعد انتهاء المباراة.

وأظهر الفيديو اللاعبين يرقصون وتظهر عليهم علامات السعادة بعد التأهل للمرة الثالثة للبطول.

وجاء هدف الفوز للأخضر قبل ثلاث دقائق فقط من نهاية المباراة، وسجله اللاعب البديل ناصر العمران.

ويلتقي المنتخب، يوم الأحد المقبل في النهائي، الفائز من المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي، المقررة اليوم بين منتخبي أستراليا وكوريا الجنوبية.