الجمعة.. موجة غبار قوية تضرب المملكة للمرة الأولى هذا الموسم

الرياض(صدى):

تشهد المملكة موجة تقلبات جوية حادة تصل إلى مناطق الشمال نهار يوم الجمعة؛ حيث تشهد اندفاع الرياح القوية التي تثير موجات غبارية قد تكون هي الأقوى منذ بداية الموسم.

وتوقع مركز طقس العرب أن تكون الموجة الغبارية مترافقة بكتلة هوائية شديدة البرودة، ودرجات حرارة متدنية بشكل كبير.

وتؤثر هذه الحالة على عموم منطقة بلاد الشام والجزء الشمالي من المملكة بمنخفض جوي يتمركز إلى الشمال من شبه الجزيرة العربية مساء يوم الخميس ونهار الجمعة، ما يدفع برياح قوية السرعة نحو عموم مناطق الشمال، تتراوح شدتها ما بين 80-90 كم/ساعة، وهذه الرياح تعتبر كفيلة بتشكيل موجات غبارية واسعة تترافق بتدنٍ كبير في مدى الرؤية الأفقية.

والمناطق التي ستشهد الرياح القوية يوم الجمعة هي: طريف والقريات وعرعر وسكاكا وحزم الجلاميد، وعُموم مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك ووصولًا حتى منطقة حائل.