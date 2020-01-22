الأخضر يتأهل لأولمبياد طوكيو بعد عبوره للنهائي الأسيوي

نواف السالم(صدى):

نجح الأخضر تحت 23 عاما في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، بعدما انتزع فوزا غاليا من نظيرة الأوزبكستانى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما ظهر اليوم الأربعاء، على ملعب راجامانجالا فى العاصمة التايلاندية بانكوكف، فى نصف نهائى كاس آسيا.

وسجل ناصر العمران هدف فوز الأخضر على أوزبكستان فى الدقيقة 87 من عمر المباراة، التى شهدت تفوق المنتخب السعودى.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يتأهل فيها الأخضر للأوليمبياد؛ حيث تأهل إلى لوس انجلوس 84 ، و اتلانتا 96، و طوكيو 2020.