مستشفى الدلم ينظم الندوة السنوية الأولى للحالات الحرجة

ريم عبدالعزيز(صدى):

افتتح قسم الشؤون الأكاديمية و التدريب بمستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم أولى نشاطاته للعام الجاري بالندوة السنوية الأولى للحالات الحرجة بالتعاون مع جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز. و المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع ستة عشر ساعة.

و افتتح سعادة الدكتور إبراهيم الدخيني مدير المستشفى الندوة بكلمة رحب فيها بالحضور و متحدثي المؤتمر متمنياً التوفيق للجميع. كما حضر سعادة الدكتور عبدالعزيز السعيدان عميد الدراسات العليا بجامعة الخرج محاضرات الندوة، و التي تناولت أربعة محاور تمثلت في ارتفاع السكري للدكتور خالد الدوسري و محاضرة عن إنتان الدم ألقاها الدكتور احمد ابو دنيا، في حين ألقى الدكتور أبو بكر عمر محاضرة عن متلازمة الشريان التاجي، و اختتمت الندوة بدرس عن الحامض الكيتوني لسكري الطفال ألقاها الدكتور محمد عبدالحفيظ.

و في ختام الندوة كرم الدكتور الدخيني كل من سعادة الدكتور عبدالعزيز السعيدان عميد الدراسات العليا و سعادة الدكتور عبدالرحمن الذياب عميد كلية الطب البشري و الدكتور أحمد سليمان العليوي عميد كلية الصيدلة بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز. و سعادة الأستاذ عمر السنبل مدير مركز التنمية الاجتماعية بالدلم. كما شمل التكريم متحدثي الندوة.