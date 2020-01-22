قبول 990 متدربا في الدبلوم والبكالوريوس بتقنية ابها

محمد بن طحيطح(صدى):

اقامت الكلية التقنية بابها ممثلة بشؤون المتدربين بالكلية حفل استقبال المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1440/1441هـ على مسرح الكلية بحي الموظفين وحضر عميد الكلية الاستاذ الحسين بن سالم ال عثمان ووكلاء الكلية ورؤساء الاقسام وعدد من المدربين ومشرفي التخصصات ، ورحب عميد الكلية بالمتدربين المستجدين واستعرض تاريخ وانجازات الكلية كما قدم شكره والثناء للقيادة الرشيدة على ما تبذله وتقدمة للوطن و المواطن والشكر موصول لمعالي محافظ االمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ونوابه علىعلى الجهود المحققة لخدمة المدرب و المتدرب من اجل تحقيق اهداف التدريب التقني والمهني والمساهمة الفاعلة في تأهيل ايدى سعودية , كما حث المتدربين المستجدين على الجد والاجتهاد . مؤكدا ان جميع امكانات الكلية متاحة لخدمتهم حتى يتم تأهيلهم وصقل مواهبهم في كافة التخصصات ليصبحوا سواعد وطنية تساهم في دفع عجلة التنمية من اجل النهوض بهذا البلد المعطاء حسب تطلعات القيادة الحكيمة في ظل رؤية المملكة 2030 .

واوضح وكيل الكلية لشؤون المتدربين محمد الشهري بأن عدد المتدربين المقبولين لهذا الفصل التدريبي الثاني لعام 1440/ 1441 هـ بلغ عددهم 990 متدرب منتظم في ما يقارب 14 تخصصاً ، في مرحلة الدبلوم في تخصصات قسم تقنية الحاسب الالي في تخصص البرمجيات والدعم الفني وقسم التقنية الادارية في تخصص المحاسبة والادارة المكتبية و قسم التقنية الكهربائية في تخصص القوى الكهربائية والآلات والمعدات الكهربائية والتقنية الميكانيكية في تخصص الانتاج ، وقسم تقنية المحركات والمركبات في تخصص السيارات وقسم التقنية المدنية والمعمارية في تخصص العمارة والمدني والمساحة . وفي مرحلة البكالوريوس في عدة تخصصات

بعد ذلك قدم عرض مرئي بأنظمة ولوائح الكلية ونظام ” رايات ” الذي يعني بكافة الخدمات الالكترونية للمتدربين. ثم عقد لقاء مفتوح مع عميد الكلية وكافة منسوبي الكلية للإجابة على استفسارات المتدربين ثم جولة تعريفية داخل الأقسام للمتدربين الجدد برفقة رؤساء الأقسام ومنسوبي وحدة الإرشاد والتوجيه بالكلية واستلام المتدربين لجداولهم التدريبية للفصل التدريبي الاول للعام الحالي.

وكانت الكلية قد اكملت جاهزيتها لبدء الفصل الثاني من العام التدريبي الحالي في كافة المعامل والورش والقاعات التدريبية للبدء منذ اول يوم تدريبي حسب الخطط المعدة لذلك.