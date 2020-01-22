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غدا.. الكشف عن تفاصيل «طواف السعودية 2020» بحضور الأمير تركي

غدا.. الكشف عن تفاصيل «طواف السعودية 2020» بحضور الأمير تركي
طلال الغامدي(صدى):

تستعد هيئة الرياضة، غدًا الخميس، للكشف عن تفاصيل بطولة «طواف السعودية 2020» للدراجات في مؤتمرًا صحفيا، وذلك بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة، وذلك بالرياض.

وققالت هيئة الرياضة عبر حسابها الرسمي في «تويتر»: بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تشهد الرياض غدًا الخميس الكشف عن تفاصيل بطولة “طواف السعودية 2020” للدراجات، التي ستقام في العاصمة الرياض في الفترة من 4 إلى 8 فبراير المقبل، وذلك في مؤتمر صحفي سيقام بالمدينة الرقمية.


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[ عدد التعليقات: 1059 ] نشر منذ 8 دقائق

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