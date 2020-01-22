وظائف إدارية بالبنك العربي الوطني في الرياض وجدة والدمام

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن البنك العربي الوطني عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بالبنك في المدن التالية (الرياض، وجدة، والدمام).

الوظائف:

1- مسؤول علاقات (Relationship Officer) (جدة):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في القطاع المصرفي.

– الإلمام بالإجراءات والسياسات المصرفية.

2- مسؤول علاقات (Relationship Officer) (الدمام):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في القطاع المصرفي.

– الإلمام بالإجراءات والسياسات المصرفية.

3- مسؤول علاقات أول (Senior Relationship Officer) (الرياض):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في القطاع المصرفي.

– الإلمام بالإجراءات والسياسات المصرفية.

موعد التقديم:- التقديم مُتاح بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2020/01/22م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:- من خلال الرابط التالي: هنا