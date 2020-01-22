وظائف إدارية بالبنك العربي الوطني في الرياض وجدة والدمام
أعلن البنك العربي الوطني عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بالبنك في المدن التالية (الرياض، وجدة، والدمام).
الوظائف:
1- مسؤول علاقات (Relationship Officer) (جدة):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في القطاع المصرفي.
– الإلمام بالإجراءات والسياسات المصرفية.
2- مسؤول علاقات (Relationship Officer) (الدمام):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في القطاع المصرفي.
– الإلمام بالإجراءات والسياسات المصرفية.
3- مسؤول علاقات أول (Senior Relationship Officer) (الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في القطاع المصرفي.
– الإلمام بالإجراءات والسياسات المصرفية.
موعد التقديم:- التقديم مُتاح بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2020/01/22م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:- من خلال الرابط التالي: هنا
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