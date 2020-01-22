وزير الخارجية عن مزاعم اختراق ولي العهد لهاتف «بيزوس»: «سخيفة»

حمود العنزي(صدى):

علق الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، على مزاعم اختراق ولي العهد لهاتف جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة ”أمازون“، قائلا إنها “سخيفة”.

وقال الوزير في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز” إن تلك المزاعم منافية للعقل ، متابعًا: “أعتقد أن كلمة منافية للعقل هي الوصف الدقيق”.

وأضاف: فكرة أن ولي العهد يخترق هاتف جيف بيزوس فكرة سخيفة بالتأكيد، لافتا إلأى أنه ستحقق المملكة في مزاعم الاختراق تلك إذا تم تقديم أدلة.

وكانت سفارة المملكة قد قالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“ معلقة على تلك المزاعم: “إن التقارير الإعلامية الأخيرة التي تشير إلى أن المملكة تقف وراء اختراق هاتف السيد جيف بيزوس أمر سخيف”.