الدفاع المدني يُقَيّم مدى كفاءة صافرات الإنذار بمدينة الدمام

محمد السعران(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني أن تجربة إطلاق صافرات الإنذار التي أُطلقت هذا اليوم الأربعاء تاريخ ٢٧ /٥ /١٤٤١هـ الموافق ٢٢ / ١/ ٢٠٢٠م بمدينة الدمام هي مجدولة مسبقاً وتأتي ضمن برنامج لعدد من التجارب المستقبلية تشمل جميع صافرات الانذار بمحافظات المنطقة الشرقية.

وذلك بهدف ضمان جاهزية نظام الإنذار وتقييم جودة وكفاءة الصافرات .

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد ارسلت رسائل نصية عديدة منذ بداية الأسبوع الحالي على الهواتف المتنقلة لسكان مدينة الدمام للتنبيه والتذكير بموعد إطلاق الإنذار وكذلك عبر وسائل الاعلام المختلفة .