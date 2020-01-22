بالصور.. أمانة المنطقة الشرقية تستقبل الرحال فهد الهلال

محمد السعران(صدى):

استقبل وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الصفيان و مدير عام مكتب الأمين الأستاذ محمود الرتوعي مساء أمس الثلاثاء الموافق 26 جمادى الأولى 1441هـ في مقر الأمانة الرحالة السعودي فهد الهلال.

حيث أن جولة الرحال فهد الهلال بدأت من تاريخ 19ربيع آخر 1441هـ ومرت على العديد من المحطات داخل المملكة على الدراجة الهوائية لتصل بعد مسافة 5971 كم إلى المنطقة الشرقية وكانت هذه الجولة تحت مسمى الأمير الراحل طلال بن عبدالعزيز ال سعود – رحمه الله – .

وفي بداية اللقاء رحب الصفيان بالرحالة السعودي ونقل خلالها تحيات وأمنيات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وكافة منسوبي الأمانة مبينا بأن هذه الأعمال تعتبر من الأعمال الجليلة والأعمال الوطنية التي يفخر بها أي مواطن سعودي مستذكرا الكثير من المبادرات الخيرية والمساعدات الإنسانية والبصمات الجميلة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز – رحمه الله – .

وفي نهاية اللقاء أثنى وكيل الأمين المساعد للبلديات على ما يقوم به الرحالة السعودي الهلال الذي يقدم مبادرة وطنية تستذكر مآثر أحد رجالات الدولة رحمه الله .