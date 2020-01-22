أنباء عن استهداف الإرهابي عبدالخالق الحوثي

فهمي محمد(صدى):

انتشرت أنباء غير مؤكدة منذ قليل جول استهداف وجرح الإرهابي عبدالخالق الحوثي شقيق عبدالملك الحوثي.

وقالت الأنباء إنه تم استهداف عبد الخالق الحوثي خلال معارك “نهم” اليوم الأربعاء.

يذكر أن الجيش اليمني كان قد أعلن في وقت سابق تنفيذه عملية استدراج ناجحة لمجموعات من الميليشيات في منطقة حريب بجبهة نهم، كبدت خلالها الانقلابيين أكثر من 13 قتيلا، بينهم قائد المجاميع المدعو أبو ثابت الهاشمي، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.