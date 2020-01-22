أنباء عن استهداف الإرهابي عبدالخالق الحوثي
انتشرت أنباء غير مؤكدة منذ قليل جول استهداف وجرح الإرهابي عبدالخالق الحوثي شقيق عبدالملك الحوثي.
وقالت الأنباء إنه تم استهداف عبد الخالق الحوثي خلال معارك “نهم” اليوم الأربعاء.
يذكر أن الجيش اليمني كان قد أعلن في وقت سابق تنفيذه عملية استدراج ناجحة لمجموعات من الميليشيات في منطقة حريب بجبهة نهم، كبدت خلالها الانقلابيين أكثر من 13 قتيلا، بينهم قائد المجاميع المدعو أبو ثابت الهاشمي، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1059 ] نشر منذ 32 دقيقة
تحركت جبهة نهم سريعا بعد جمود واسترخاء سنوات
قصف المسجد وموت أكثر من 100 مقاتل بصاروخ حوثي
اشعل الجبهة.
ولسان حالهم يقول نموت في جبهات المعارك أفضل من ان نموت جالسين او مصلين..بدون مقاومة
مفرح[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 دقيقتين
بدأت الحرب بمشكلة واحدة والان بعد ٥ سنوات تعددت المشاكل اليمنية