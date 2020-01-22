بعد انفراد «صدى».. «السهلاوي» تعاونيًا حتى نهاية الموسم

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي التعاون، اليوم الأربعاء، عن إنهاء إجراءات التعاقد مع اللاعب محمد السهلاوي.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” : السهلاوي تعاوني.. أنهت الإدراة رسميا إجراءات ضم اللاعب محمد السهلاوي حتى نهاية الموسم الحالي.

ولفت إلى أنه تم إنهاء الإجراءات بمقر النادي بحضور رئيس مجلس الإدارة محمد القاسم.

وكانت مصادر خاصة لصحيفة ” صدى” أكدت أمس انتقال اللاعب إلى نادي التعاون.

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