  • الأربعاء 22

    يناير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بعد انفراد «صدى».. «السهلاوي» تعاونيًا حتى نهاية الموسم

بعد انفراد «صدى».. «السهلاوي» تعاونيًا حتى نهاية الموسم

بعد انفراد «صدى».. «السهلاوي» تعاونيًا حتى نهاية الموسم
ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي التعاون، اليوم الأربعاء، عن إنهاء إجراءات التعاقد مع اللاعب محمد السهلاوي.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” : السهلاوي تعاوني.. أنهت الإدراة رسميا إجراءات ضم اللاعب محمد السهلاوي حتى نهاية الموسم الحالي.

ولفت إلى أنه تم إنهاء الإجراءات بمقر النادي بحضور رئيس مجلس الإدارة محمد القاسم.

وكانت مصادر خاصة لصحيفة ” صدى” أكدت أمس انتقال اللاعب إلى نادي التعاون.

اقرأ أيضا:

الفتح يقترب من التوقيع مع عبدالله السالم والسهلاوي للتعاون


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 613 ] نشر منذ 41 دقيقة

مبروك للتعاون الدرجة الأولى السنة القادمة مع النصر ………………………………

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *