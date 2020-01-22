«إيفاء» توفر 3 وظائف شاغرة للجنسين
أعلنت الجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين بالمنطقة الشرقية (إيفاء) توفر 3 وظائف شاغرة (للرجال والنساء) حديثي التخرج، للعمل بالجمعية بمدينة الدمام، الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مُصمم إعلام رقمي (للنساء – وظيفة واحدة):
– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الإعلام والإتصال).
– الوصف الوظيفي (تصميم منشورات وسائل الإعلام الرقمية، وتطوير مفاهيم التصميم والرؤية الإبداعية بشكل عام، والاختيار المناسب من الوسائط والتخطيط والمحتوى).
2- أخصائي تخاطب (للنساء – وظيفة واحدة):
– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (العلوم الإجتماعية – معلمين).
– الوصف الوظيفي (تشخيص الإصابات والأمراض والاضطرابات المرتبطة بالنطق واللغة والبلع، واختبار النطق لدى المرضى وتصميم العلاج المناسب لهم ولأسرهم).
3- مدير المخزون (للرجال – وظيفة واحدة):
– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (إدارة أعمال).
– الوصف الوظيفي (التخطيط لأنشطة إدارة المخزون في المنشأة وتوجيهها وتنسيقها، ومراقبة التجهيزات والمنتجات والمواد وصيانتها).
موعد التقديم:- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2020/01/22م وينتهي بتاريخ 2020/03/22م.
طريقة التقديم:- من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:
1- مُصمم إعلام رقمي (للنساء – وظيفة واحدة): هنا
2- أخصائي تخاطب (للنساء – وظيفة واحدة):هنا
3- مدير المخزون (للرجال – وظيفة واحدة):هنا
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