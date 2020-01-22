«إيفاء» توفر 3 وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل المعاقين بالمنطقة الشرقية (إيفاء) توفر 3 وظائف شاغرة (للرجال والنساء) حديثي التخرج، للعمل بالجمعية بمدينة الدمام، الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- ‎مُصمم إعلام رقمي ‎(للنساء – وظيفة واحدة):

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الإعلام والإتصال).

– الوصف الوظيفي (تصميم منشورات وسائل الإعلام الرقمية، وتطوير مفاهيم التصميم والرؤية الإبداعية بشكل عام، والاختيار المناسب من الوسائط والتخطيط والمحتوى).

2- ‎أخصائي تخاطب (للنساء – وظيفة واحدة):

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (العلوم الإجتماعية – معلمين).

– الوصف الوظيفي (تشخيص الإصابات والأمراض والاضطرابات المرتبطة بالنطق واللغة والبلع، واختبار النطق لدى المرضى وتصميم العلاج المناسب لهم ولأسرهم).

3- ‎مدير المخزون ‎(للرجال – وظيفة واحدة):

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (إدارة أعمال).

– الوصف الوظيفي (التخطيط لأنشطة إدارة المخزون في المنشأة وتوجيهها وتنسيقها، ومراقبة التجهيزات والمنتجات والمواد وصيانتها).

موعد التقديم:- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2020/01/22م وينتهي بتاريخ 2020/03/22م.

طريقة التقديم:- من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:

1- ‎مُصمم إعلام رقمي ‎(للنساء – وظيفة واحدة): هنا

2- ‎أخصائي تخاطب (للنساء – وظيفة واحدة):هنا

3- ‎مدير المخزون ‎(للرجال – وظيفة واحدة):هنا