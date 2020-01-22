تصفية شركة «سعودي أوجيه» وتعيين أمينين لتسريع الإجراءات

علي القحطاني(صدى):

قالت مصادر إن المحكمة التجارية بالرياض أصدرت حكما لتصفية شركة «سعودي أوجيه» إضافة إلى تعيين أمينين؛ بهدف تسريع إجراءات التصفية؛ وفقًا لمهام وصلاحيات وواجبات الأمناء الواردة في نظام الإفلاس.

يٌذكر أن المحكمة التجارية كانت تلقت دعوى من أحد البنوك المحلية لعدم تنفيذ أحكام لصالحه رغم صدورها؛ حيث بلغت الموجودات النقدية للشركة 83 مليونًا؛ في حين تبلغ مطالبات الدائنين قرابة 21 مليارًا.

تجدر الإشارة إلى أن مهام الأمناء تشمل: غل يد المدين من إدارة نشاطه، وتعليق جميع المطالبات ضد الشركة أو أصولها عدا المنع من السفر والحجز على الأصول، كما يتم تمكينهم من كل الحسابات البنكية للشركة وكل الأصول الممكنة؛ ليتمكن من إيجاد الحلول المناسبة لتسديد المستحقين.