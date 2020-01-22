التجمع الصحي بالقصيم يطلق 61 مشروعا لتحسين خدمات الرعاية الصحية

بريدة(صدى):

أطلق التجمع الصحي بمنطقة القصيم ، 61 مشروعاً في برنامج أداء ، ضمن الجهود المبذولة تحسين خدمات الرعاية الصحية في مستشفيات المنطقة ، بحسب معايير ومؤشرات وزارة الصحة.

وأكد التجمع الصحي بالقصيم اليوم أن المشروعات التي أطلقت تستهدف تحسين تجربة المستفيد من الخدمة وتسريع الوصول للخدمة في عدد من المسارات العلاجية بأقسام العيادات الخارجية والتنويم والعنايات المركزة وكذلك في أقسام العمليات والطوارئ والزيارات المنزلية وأقسام الأشعة والمختبرات والعلاج الطبيعي والمراكز المتخصصة مثل مراكز السكر والغسيل الكلوي ، كما ستسهم مشروعات التحسين في تقليل أوقات الانتظار والتأثير بشكل مباشر على سرعة حصول المستفيدين على خدمات العيادات الخارجية وإجراء العمليات الجراحية.

وكان التجمع الصحي بالقصيم قد حقق الأولوية في بطاقة الأداء الموزونة، لمستشفيات التجمع الصحي بالمنطقة على مستوى وزارة الصحة، وتشمل البطاقة الموزونة قياس رضى المرضى والموظفين والتقدم في مؤشرات برنامج أداء الصحة وتميز المستشفى في معايير سباهي ومعايير الجودة الأخرى .