بالفيديو.. زارا البلوشي: جنسيتي سبب في تنمر الجمهور علي
كشفت الفنانة زارا البلوشي إن جنسيتها الحقيقية دفعت البعض للتنمر عليها عندما أعلنت عنها.
وقالت زارا إنها باكستانية تعيش في السعودية ولكنها متصالحة مع جنسيتها الحقيقية، إلا أن بعض المتابعين يضايقونها بتعليقاتهم.
وعن زواجها كشفت أنها تزوجت في 2014 من المخرج سمير عارف وانفصلا في 2019 لعدم حدوث توافق.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1056 ] نشر منذ 24 دقيقة
الجنسية الباكستانية ساهمت كثيرا في تطور السعودية الذي نشاهده..مثل غيرها من الجنسيات
والناقص او قليل الأصل من ينظر للاجنبي في السعودية بنظرة دونية..
عندما سحبت مصر الأطباء المصريين في الستينات في عهد الملك فيصل رحمه الله
للضغط على السعودية دعمت الباكستان السعودية بأطباء
حلوا محل الأطباء المصريين.