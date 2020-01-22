بالفيديو.. زارا البلوشي: جنسيتي سبب في تنمر الجمهور علي

أميرة خالد(صدى):

كشفت الفنانة زارا البلوشي إن جنسيتها الحقيقية دفعت البعض للتنمر عليها عندما أعلنت عنها.

وقالت زارا إنها باكستانية تعيش في السعودية ولكنها متصالحة مع جنسيتها الحقيقية، إلا أن بعض المتابعين يضايقونها بتعليقاتهم.

وعن زواجها كشفت أنها تزوجت في 2014 من المخرج سمير عارف وانفصلا في 2019 لعدم حدوث توافق.