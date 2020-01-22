مدير تعليم الشمالية يلتقي بوفد شركة تطوير

فاطمه الرويلي(صدى):

التقى مدير عام التعليم في منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان وفد من شركة تطوير المباني ، وذلك في مقر إدارة التعليم بعرعر .

وجرى خلال اللقاء مناقشة آلية عمل الشركة وخططها في المنطقة .

من جهة أخرى نفذ تعليم الحدود الشمالية ممثلاً بالإدارة النسائية اليوم، البرنامج التدريبي الفهم القرائي، قدمته رئيسة قسم الصفوف الأولية مها ندا العنزي، بمركز التدريب بعرعر.

ويهدف البرنامج الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام إلى إكساب المتدربات مهارات التعامل مع الفهم القرائي، واستراتيجياته مع مستوياته وأساليب تقويمه .