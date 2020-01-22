القاضية إيكاتيريني ساكيلاروبولو أول رئيسة في تاريخ اليونان

أثينا(صدى):

اختار البرلمان اليوناني اليوم وبأغلبية كبيرة القاضية إيكاتيريني ساكيلاروبولو رئيسةً جديدةً للجمهورية اليونانية، ولمدة خمس سنوات.

وصوتت غالبية 261 نائبًا في البرلمان اليوناني من أصل 300 لصالح انتخاب ساكيلاروبولو التي كانت تشغل منصب رئيسة مجلس الدولة والمدافعة بشدة عن قضايا البيئة بعد تسميتها من قبل رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقال رئيس البرلمان كوستاس تاسولاس في ختام التصويت في البرلمان إن “إيكاتيريني ساكيلاروبولو رئيسةً للجمهورية”.

وستؤدي القاضية – البالغة من العمر 65 عامًا – اليمين في 13 مارس المقبل في نفس يوم انتهاء ولاية سلفها المحافظ بروكوبيس بافلوبولوس.