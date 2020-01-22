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    يناير

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وظائف شاغرة للرجال بجمعية أعمال للتنمية

وظائف شاغرة للرجال بجمعية أعمال للتنمية
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جمعية أعمال للتنمية الأسرية توفر وظائف شاغرة (للرجال)، للعمل بمجوهرات لازوردي في مدينة الرياض، بالمسميات التالية أدناه.

الوظائف:
1- مندوب مبيعات :
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– لا يشترط مؤهل.
– العمر ما بين 19 إلى 40 سنة.

2- بائع مجوهرات :
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– شهادة الثانوية العامة.
– العمر ما بين 19 إلى 33 سنة.

موعد التقديم:- التقديم مُتاح حالياً وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:- من خلال الرابط التالي: هنا


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