وظائف شاغرة للرجال بجمعية أعمال للتنمية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جمعية أعمال للتنمية الأسرية توفر وظائف شاغرة (للرجال)، للعمل بمجوهرات لازوردي في مدينة الرياض، بالمسميات التالية أدناه.

الوظائف:

1- مندوب مبيعات :

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– لا يشترط مؤهل.

– العمر ما بين 19 إلى 40 سنة.

2- بائع مجوهرات :

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– شهادة الثانوية العامة.

– العمر ما بين 19 إلى 33 سنة.

موعد التقديم:- التقديم مُتاح حالياً وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:- من خلال الرابط التالي: هنا