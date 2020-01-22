وظائف شاغرة للرجال بجمعية أعمال للتنمية
أعلنت جمعية أعمال للتنمية الأسرية توفر وظائف شاغرة (للرجال)، للعمل بمجوهرات لازوردي في مدينة الرياض، بالمسميات التالية أدناه.
الوظائف:
1- مندوب مبيعات :
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– لا يشترط مؤهل.
– العمر ما بين 19 إلى 40 سنة.
2- بائع مجوهرات :
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– شهادة الثانوية العامة.
– العمر ما بين 19 إلى 33 سنة.
موعد التقديم:- التقديم مُتاح حالياً وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:- من خلال الرابط التالي: هنا
اترك تعليقاً