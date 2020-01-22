3 حالات وفاة وإصابة إثر حادث مروري بإسكان الحصمة

علي القحطاني(صدى):

شهد إسكان الحصمة، حادث مروري مروع أسفر عن حالة وفاة وإصابتان على طريق إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بالحصمة.

ووصلت فرق الإسعاف إلى موقع الحادثة على الفور؛ حيث تبين وجود حالة وفاة وإصابة اثنين إصابة متوسطة.

ومن جانبه قال متحدث الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي: تلقينا بلاغاً على الرقم ٩٩٧ عن حادث تصادم بالقرب من قرية الجروف التابعة لمحافظة أحد المسارحة وأن في موقع الحادث مصابين ، وعلى الفور تم توجيه فرقتي إسعاف إلى موقع الحادث وعند وصول الفرقتين وإجراء الكشف على المصابين تبين وجود وفاة شخص في موقع الحادث وإصابة اثنين درجة إصابتهما متوسطة تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهما إلى مستشفى أحد المسارحة لتلقي العلاج.