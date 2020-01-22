بالصور.. مصمم يبتكر منازل من وحي شعارات السيارات

وارسو(صدى):

قام أحد المصممين البولنديين بتصميم 4 منازل مستوحاة من أكثر شعارات السيارات شهرة، حيث تستند هذه المنازل إلى شعارات 3 شركات وهي شيفروليه ورينو ميتسوبيشي، في حين أن المنزل الرابع مستوحى من شعار شركة صناعة الملابس الرياضية أديداس، ولا توجد خطط لبناء هذه المنازل في العالم الواقعي بالطبع، إلا أن النظر إليها يبدو مثيراً للاهتمام للغاية.

تستخدم هذه المنازل الأربعة أفكار ثورية بدلاً من استخدام الجدران الفعلية، بحيث يصبح جزء كبير من البناء زجاجي شفاف، في حين أنه يمكن تثبيت ستائر وجدران لتوفير بعض الخصوصية، إلا أنه حسب المصمم، فإن ذلك يتعارض مع فلسفة التصميم المتمثلة في توفير مساحات مفتوحة وضوء طبيعي لخلق مساحة مريحة وأجواء طبيعية.

في البداية، بالنسبة للمنزل المستوحى من شعار شيفروليه، فهو مصمم على مساحة 245 متر مربع، ويضم طابقين، مع وجود مساحات خاصة أكثر هدوءً في النصف العلوي حيث يحتوي على غرف النوم والحمامات، وفي الطابق السفلي سيكون المطبخ وغرفة المعيشة وغرفة الطعام والمكتبة، أما بالنسبة للمنزل المستوحى من رينو، فتبلغ مساحته 277 متر مربع، ويتضمن ثلاثة طوابق بنفس فلسفة التصميم الأول، حيث يوجد مطبخ وغرفة معيشة وغرفة طعام ومكتبة ومرحاض في الطابق الأول، بينما توجد غرفة نوم رئيسية مع حمام وخزانة ملابس في الطابق الثاني، في حين يتضمن الطابق العلوي من غرفة النوم والحمام.



ربما يكون المنزل الأكثر لفتاً للانتباه هو المستوحى من شعار ميتسوبيشي، فهو يشبه الهرم، وهو الأكبر مساحة حيث تبلغ مساحته 320 متر مربع، ويشتمل على ثلاثة طوابق، الأول مخزن وممر ضيق، في حين تتوفر مساحة كبيرة مع غرفة معيشة وغرفة طعام ومطبخ ومكتبة في الطابق الأول، بينما في الطابق الثالث ستوجد غرفة النوم الرئيسية وحمام.