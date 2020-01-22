والد عريس يهرب مع والدة عروس نجله في ظروف غامضة

نيودلهى (صدى):

قرر عروسان من ولاية غوجارات الهندية، إلغاء حفل زفافهما الذي كان من المقرر عقده في الشهر المقبل، بعد هروب والد العريس مع والدة العروس.

وكان الأب والأم يعرفان بعضهما منذ أن كان أبناؤهما أطفالًا، إلا أن الأب شوهد لآخر مرة في منطقة كترغام، بينما شوهدت الأم لآخر مرة وهي تغادر منزلها في مدينة نافساري بولاية غوجارات الهندية.

وتقدمت أسر كلا الوالدين ببلاغ للشرطة عن فقدانهما، وقال أحد أقربائهما: «كانا يعرفان بعضهما البعض منذ سنين طويلة حيث كانا جيران، وكان بينهما في السابق علاقة حب قديمة»، وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.