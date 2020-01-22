تسجيل صوتي لقائد العمليات المشتركة باليمن: «تقدموا نحو صنعاء»

فهمي محمد(صدى):

طالب اللواء الركن صغير حمود بن عزيز قائد العمليات المشتركة، الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، بالتقدم نحو العاصمة صنعاء لاستعادتها من قبضة الميليشيات الحوثية الإيرانية.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عبر ”تويتر“ رسالة صوتية لـ”حمود” قال فيها: ” يا أبطال الجيش اليمني المغاوير، تقدّموا على بركة الله نحو صنعاء، من أجل حقن دماء اليمنيين، وعودة النازحين إلى منازلهم، وتأمين الأطفال والنساء من بطش الميليشيات”.

وأضاف:” أيها الأبطال في ميادين الشرف والبطولة، أنتم مشعل النور لعودة الأمن والاستقرار لليمن الحبيب، هذه المعركة الحاسمة للتخلص من الكهنوت الحوثي.. موعدنا صنعاء بإذن الله”.