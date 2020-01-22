نصائح ذهبية لتسريع وتنظيف هاتفك الذكي

وكالات(صدى):

يواجه مستخدمو هواتف أندرويد، مشكلة متكررة بعد مرور بضعة أشهر، فعادة ما تصاب هواتفهم بالبطء وتفقد الأداء السريع الذي كانت عليه لدى شرائه، ولذا كشفت بوابة التقنيات الألمانية «موبيل زيشر. دي»، بعض النصائح والإرشادات لتنظيف الهاتف الذكي والتحقق من أذونات التطبيقات.

ولتنظيف الهواتف الذكية المزودة بنظام التشغيل جوجل أندرويد؛ يمكن للمستخدم من خلال بنود قائمة «الإعدادات/ التطبيقات/ جميع التطبيقات» (Settings /Apps /All Apps) إزالة التطبيقات، التي لم يتم استعمالها في 2019؛ حيث يعمل ذلك على توفير مساحة الذاكرة والحفاظ على شحنة البطارية، وبالنسبة للتطبيقات التي لا يمكن إلغاء تثبيتها فإنه يمكن تعطيلها على الأقل.

ويتعين على المستخدم التحقق من أذونات التطبيقات، وينبغي ألا يتسرب الخوف إلى المستخدم مع كل استفسار من الجهاز، حتى إذا ادعت التطبيقات أنها في حاجة ماسة لهذه الأذونات، وأشارت البوابة الألمانية إلى أنه من الأفضل عدم تغيير أذونات جوجل بلاي ستور أو جوجل بلاي «Services» وكذلك تطبيق «Android System Webview» لكن مع التطبيقات الباقية فإنه يلزم التحقق من الأذونات الممنوحة لها.

وتنصح البوابة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، بـ«تثبيت متصفح آمن للبيانات بهواتف أندرويد مثل موزيلا فايرفوكس أو الإصدار فايرفوكس –Focus- المختصر والآمن، وفي البداية يتعين على المستخدم تهيئة المتصفح بصورة سليمة، بما في ذلك تثبيت الأدوات الإضافية المفيدة مثل -Blocker Ublock Origin أوCookie AutoDelete- والذي يسمح في البداية بتعيين ملفات تعريف الارتباط، حتى تعمل مواقع الويب بسلاسة، ثم يقوم بإزالتها على الفور بعد ذلك، ويمكن العثور على الأدوات الإضافية تحت بند -Add-ons- في شريط القوائم بالمتصفح».