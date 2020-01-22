تقرير: المنشآت الصغيرة تمثل 98 % من القطاع الخاص

الرياض(صدى):

تشكل المنشآت العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة 34.3% من المنشآت الصغيرة، وتقع 21.2 % من المنشآت الصغيرة في قطاع التشييد والبناء، 14.5% في قطاع النقل والتخزين والمواصلات، و14.1% في قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية، بينما لا تشكل بقية الأنشطة أكثر من 16% منها.

وقال المرصد الوطني للعمل أن عدد المنشآت الصغيرة في القطاع الخاص يبلغ 1.496.178 منشأة تشكل 97.6 % من مجمل المنشآت في القطاع الخاص، و 76.5 % منها النطاق الأخضر.

وأشار المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية إلى أن عدد المنشآت المتوسطة يبلغ 31.328 منشأة تشكل 2% من مجمل المنشآت العاملة في القطاع الخاص، بينما تمثل الكبيرة والتي عددها 4.122 منشأة 0.3% من المنشآت، في حين لا تتجاوز المنشآت العملاقة 1239 منشأة تشكل ما لا يزيد عن 0.1% من مجمل المنشآت العاملة في القطاع الخاص.

وتمثل المنشآت العاملة في تجارة الجملة والتجزئة 47.6% من المنشآت المتوسطة، ومنشآت التشييد والبناء 29.1%، والصناعات التحويلة 9.9%، والخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية 8.1%، بينما تمثل بقية الأنشطة 5.3% من المنشآت المتوسطة.

وأشار المرصد إلى أن غالبية المنشآت الكبيرة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة ممثلة في 54.4% من المنشآت العاملة في القطاع، في حين تمثل منشآت التشييد والبناء 24.2% من القطاع، والصناعات التحويلية 8.9% في حين لا تزيد المنشآت الكبيرة العاملة في بقية الأنشطة عن 5% من العدد الإجمالي للمنشآت الكبيرة.

وتنضوي 44.7% من المنشآت العملاقة تحت قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و26.8% تحت قطاع المال والتأمين وخدمات العقار والأعمال، و15.6% تحت قطاع التشييد والبناء، و6.1% تحت قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية.