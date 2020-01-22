وزير الخارجية: سعداء بأن المنطقة تجنبت أي تصعيد مع إيران

الرياض(صدى):

أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم الأربعاء ، أن دول كثيرة عرضت الوساطة لإجراء محادثات مع إيران .

فيما صرح وزير الخارجية بأن المملكة تشعر بالسعادة بأن المنطقة تجنبت أي تصعيد مع إيران، جاء ذلك في تصريح له لرويترز .

وكانت قد دعت الرئاسة الإيرانية، السعودية للعمل سويا لحل مشاكل المنطقة، مضيفة: “علاقاتنا مع السعودية يجب ألا تكون مثل علاقتنا مع الولايات المتحدة”