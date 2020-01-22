وزير الخارجية: سعداء بأن المنطقة تجنبت أي تصعيد مع إيران
أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم الأربعاء ، أن دول كثيرة عرضت الوساطة لإجراء محادثات مع إيران .
فيما صرح وزير الخارجية بأن المملكة تشعر بالسعادة بأن المنطقة تجنبت أي تصعيد مع إيران، جاء ذلك في تصريح له لرويترز .
وكانت قد دعت الرئاسة الإيرانية، السعودية للعمل سويا لحل مشاكل المنطقة، مضيفة: “علاقاتنا مع السعودية يجب ألا تكون مثل علاقتنا مع الولايات المتحدة”
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1056 ] نشر منذ 7 دقائق
لا يامعالي الوزير
لا تطمئن ولا يجب القول بمثل هذه التصريحات وعدوك إيران محور الشر
إيران تختنق بسبب الحصار ومنتظره الإنتخابات الأمريكية القادمة على أمل ان يتغير الرئيس الأمريكي ترمب ويأتي من بعده ممكن يرفع الحصار عنها.
لكن لو اعيد انتخاب الرئيس الأمريكي ترمب لفترة ثانية واستمر الحصار لن يبقى أمام إيران إلا خيار
” شمشون ” علي وعلى أعدائي والسعودية المستهدفة.