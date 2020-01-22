تايلاند تسجل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد

وكالات(صدى):

أعلنت السُلطات في تايلاند أن أربعة أشخاص في البلاد قد أصيبوا بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت أولًا في الصين وتثير مخاوف عالمية من حدوث وباء.

وذكرت وزارة الصحة العامة في بيان اليوم أن شخصين آخرين ثبتت إصابتهما بالفيروس هذا الأسبوع، إضافة إلى شخصين آخرين أصيبا ولكن تمت علاجهما.

وتشمل الحالتان الجديدتان امرأة تايلاندية سافرت إلى مدينة ووهان وسط الصين، حيث اكتشف الفيروس في وقت سابق من هذا الشهر.

أما المصاب الآخر فهو رجل صيني دخل البلاد يوم الأحد الماضي.

وقال وزير الصحة العامة أنوتين شارنفيركول: “على الرغم من اكتشاف حالات جديدة، إلا أن تايلاند لم تسجل بعد تقارير عن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر”.