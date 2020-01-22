«أداء الصحة» يسهم في تحسين خدمات 3 مستشفيات بصحة الرياض

بدر الحارثي(صدى):

نجحت 3 مستشفيات تابعة لـ “صحة الرياض” في تحقيق نتائج متقدمة في برنامج أداء الصحة .

وتفصيلاً وجه وكيل وزارة الصحة المساعد لخدمات المستشفيات الدكتور محمد العبدالعالي شكره وتقديره الى مستشفيّي الملك خالد بالمجمعة والخرج ، وكذلك مستشفى القويعية العام .

ونوه د. العبدالعالي بجهود المستشفيات الثلاث في رفع وتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمنطقة لعام 2019 ، والتي تساهم في تحقيق أهداف برنامج أداء الصحة .

من جانبه وجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري ، شكره وتقديره لفريق عمل برنامج “اداء الصحة” ، في “صحة الرياض” ، مشدداً على ضرورة بذل مزيد من الجهد ، وبما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين في مرافق “صحة الرياض” .

وفي نفس الاطار قال مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة أن”صحة الرياض” أطلقت خلال الفترة الماضية عدداً من المبادرات و المشاريع التطويرية في المرافق التابعة لها .

مؤكداً أن هذه المبادرات تأتي ضمن خطه تطويرية طموحة أعدتها “صحة الرياض” باشراف من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري لتطوير مستشفياتها ،و في إطار الجهود الحثيثة لاستمرار تحسين جودة الخدمات المقدمة في المرافق التابعة لها ، و تلبية لمتطلبات المستفيدين من خدماتها، والاستخدام الامثل للموارد .

ولفت أن “صحة الرياض” تعمل ضمن منظومة الصحة عبر برنامج “أداء الصحة” لرفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات .