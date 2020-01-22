«الدفاع» تفتح باب القبول للالتحاق بالخدمة العسكرية تخصص (أطباء)

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، عن فتح باب القبول والتسجيل لعام (1441هـ) للإلتحاق بالخدمة العسكرية للخريجين الجامعيين تخصص ” أطباء” حاصلين على قبول في برنامج الزمالة .

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” إنه سيتم بدء استقبال التقديم الخميس الموافق 28/5/ 1441 هـ في عدد من التخصصات.

والتخصصات هي: طب الجراحة العامة- طب الأسرة- طب الطواريء، طب جراحة عظام، طب تخدير، طب نفسي، مخ وأعصاب، عناية مركزة، جراحة وتجميل، طب أشعة، طب وقائي، طب عيون، أنف وأذن، جلدية، شرعي، باطنية، طب طبيعي وإعادة التأهيل، طب مهني، طب جراحة مسالك – طب أعصاب.

وللراغبين في الالتحاق بالتخصصات الاتيه الدخول هنــــــــــــا .